Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 09:55, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Kuzey Ege'de rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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