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Ankara Çankaya'da inşaat alanında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 10:04, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:10
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Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

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