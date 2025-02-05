LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 10 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.

Peki, 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

5 Şubat 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanabilecek gelişmelerin ilerleyen günlerde fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Araç sahipleri, bu süreçte akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.