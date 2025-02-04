FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 10:24, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:21
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde oldukları suçlamasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.