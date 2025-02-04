İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 10:26, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:21
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.