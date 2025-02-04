İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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