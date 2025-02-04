İstanbul'da simit fiyatlarına zam yapan işletmelere ceza

İstanbul'da sabah saatlerinde simit fiyatlarının 20 TL'ye yükseldiği görüldü. Daha önce 15 TL'den satılan simitte yüzde 33 oranında bir fiyat artışı yaşandı.

Şehirdeki bazı semtlerde ise simit fiyatları 20 TL'yi aşarak daha yüksek seviyelere çıktı. İstanbul Simit Üreticileri ve Satıcıları Birliği, yapılan zamla birlikte simidin fiyatını 20 TL olarak belirlediğini ve bu yeni fiyatların İstanbul'daki simit üretim ve satış noktalarında geçerli olacağını bildirdi.

Bakan Yardımcısı inceleme başlattı!

İstanbul'da simit fiyatlarını arttıran işletmelere karşı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan inceleme başlattı.

Sosyal Medya hesabından yazılı açıklama yapan Gürcan, Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan "simitin 20 TL'ye satıldığı" yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir. ifadelerini kullandı

Mahmut Gürcan'ın yazılı açıklaması şu şekilde;

20 TL'ye Simit Satan İşletmelere Yasal İşlem Başlatıldı

Fiyat Tarifesine Aykırı Şekilde 20 TL'ye Simit Satan İşletmelere Yasal İşlem Başlatıldı!

Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan "simitin 20 TL'ye satıldığı" yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan "100 gr simit 10 TL" tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL'den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizi korumak, piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede, özellikle temel gıda maddeleri ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor, spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tüm idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz.

Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.