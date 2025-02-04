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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 270 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 270 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 16:54, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:55
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 270 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 255 bin lira, en yüksek 3 milyon 270 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 yükselişle 3 milyon 270 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 242 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 379 milyon 999 bin 782,11 lira, işlem miktarı ise 422,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 437 milyon 391 bin 451,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, AG Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.242.000,002.800,00
En Düşük3.255.000,002.810,00
En Yüksek3.270.000,002.900,00
Kapanış3.270.000,002.824,00
Ağırlıklı Ortalama3.261.711,832.834,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.379.999.782,11
Toplam İşlem Miktarı (Kg)422,88
Toplam İşlem Adedi30

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