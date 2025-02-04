Bolu'dan sonra Eskişehir! Bunları yapan yandı

Eskişehir'de çevre temizliği konusunda önemli bir adım atıldı.

Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, yere sigara izmariti atanlara ceza kesilmesi yönünde ortak karar aldı.

Yeni uygulamanın önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacağı duyuruldu.

"İŞÇİLERİMİZ İZMARİT TOPLAMAKTAN BAŞKA İŞ YAPAMAZ HALE GELDİ"

Odunpazarı Belediye Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Başkan Kazım Kurt, Eskişehir'deki temizlik personelinin büyük bir kısmının sigara izmariti toplamak zorunda kaldığını vurgulayarak, vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Kazım Kurt, alınan kararla ilgili şunları söyledi

-Üç belediye olarak uzlaştık. Önümüzdeki haftadan itibaren yere sigara izmariti atan, tüküren, çekirdek gibi atıklar bırakan ve çöp atanlara zabıta tarafından ceza kesilecek.

-Uygar ve çağdaş ülkelerde insanlara bir şeyi zorla yaptırmak gerekmez, ancak biz bunu anlatamadık.

-Maalesef şehrimizde temizlik işçilerimiz sigara izmariti toplamaktan başka bir iş yapamaz hale geldi.

-Bu durum beni utandırıyor. Eskişehir'de bu konuda örnek bir kampanya başlatacağız. Bize yakışan da budur.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Yeni uygulama kapsamında Odunpazarı, Tepebaşı ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler gerçekleştirecek. Kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.