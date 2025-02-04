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Kapalıçarşı'da operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında

İstanbul'da 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 11:17, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:23
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İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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