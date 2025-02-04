Bahçede ve beton zemininde çökmeler oluşan okulda eğitime ara

Merkeze bağlı Ortapazar köyünde, meydana gelen heyelan kaynaklı 3 katlı Ortapazar Ortaokulu çevresindeki beton zeminde ve bahçe duvarlarında çökme yaşandı. Betonlarda çatlaklar ve yer yer çukurlar oluşan, bahçe duvarının yandaki çay bahçesine doğru kaydığı okulda, ekipler inceleme başlattı. İncemeler sonrası okulda eğitime 2 gün ara verildi. Öğrenciler, köy yakındaki Pehlivantaşı İlkokulu'nda oluşturulan sınıfta eğitimlerini sürdürüyor.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortapazar Ortaokulu'nun bahçesinde ve bahçe duvarlarında daha önceki yıllarda meydana gelen heyelan gerekçesiyle çökmeler oluşmuştur. Bu bağlamda, Devlet Su İşleri Rize Şube Müdürlüğü'nce söz konusu okulumuzun hemen bitişiğinde bulunan Sahur Deresi'nde dere ıslahı çalışması başlatılmıştır. Ancak çalışmalar sırasında daha önce çökmelerin yaşandığı okul bahçesi ve çevre duvarlarında zeminde devam eden hareketler sonucunda bir miktar daha kayma meydana gelmiştir. Müdürlüğümüz ve DSİ 224'üncü Rize Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan incelemeler neticesinde, Ortapazar Sahur Deresi üzerinde devam eden ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak Ortapazar Ortaokulu'ndaki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda olayın yaşandığı Ortapazar Ortaokulu mevcut binasında devam eden eğitim öğretim faaliyetlerine pazartesi ve salı 2 (iki) gün süreyle ara verilmiş olup, 05.02.2025 tarihinden itibaren Ortapazar Ortaokulu öğrencilerimiz Pehlivantaşı İlkokulu'nda kendileri için hazırlanan sınıflarda eğitim öğretime devam edecektir."