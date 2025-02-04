Bakan Kurum: Milletimizin ev ihtiyacı karşılanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu" programına katıldı. Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlere dikkati çeken Bakan Kurum,

"AFAD'ımızın ve bakanlığımızın dikkatle takip ettiği hakikaten vatandaşımızı ciddi manada tedirgin eden Ege'deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Ege'deki Santorini'nin buradaki adanın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bir volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. 2011 ve 2012 yıllarında da benzer bir yoğun sismik aktivite aynı bölgede yaşanmıştı ama herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştı. Şimdi benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara sebep oluyor."

ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Kentsel Dönüşümü Hızlandırmalıyız

İstanbul'daki 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonunun yüksek risk altında olduğunu belirten Kurum,

"Ne yazık ki İstanbul'da milyonlarca kardeşimiz tıpkı Konya'daki bina gibi her an yıkılabilecek 600 bin evde oturmaktadır. Bu yüzden diyorum ki İstanbul'da başlatmış olduğumuz dönüşüm uygulamalarını daha da hızlandırmak zorundayız. Biz devlet olarak üzerimize düşeni samimiyetle, gayretle yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'da bugüne kadar bu kapsamda 907 bin bağımsız birimin dönüşümünü değerli arkadaşlar tamamladık. Yarısı bizden kampanyası ki çok önemsediğimiz bir proje. Kampanyamızla birlikte şu anda İstanbul genelinde 193 bin ev ve iş yerini vatandaşımızla birlikte dönüşümüne devam ediyoruz."

diye konuştu."Riskli binalarda oturmayalım" çağrısı yapan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü;

Kentsel dönüşümden sorumlu olan belediyelerimizden de artık diğer tüm gündemleri, tüm gereksiz tartışmaları bırakmalarını istiyoruz. Sahada bize derdini anlatan, bir an önce dönüşüm isteyen anneler adına diyorum ki artık yeter. Burada hep birlikte herkes kendi üstüne düşeni yapmalı, kendi kişisel dertlerini bırakmalı ve acilen milletin derdine düşmelidir. Herkes deprem dönüşümüne başlamalıdır. Herkes milletin canı, malı ve yavruları için deprem dönüşümüne başlamalıdır. Bu milletin canından daha mukaddes, daha öncelikli bir mesele yoktur. Biz devlet olarak sahadan tek bir dakika bile ayrılmayacağız. Tüm ekibimizle birlikte, biz gece gündüz dönüşüm için, vatandaşımızın canı için, malı için bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm ekibimizle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 81 ilimizde bu mücadeleyi yapacağız. Ama burada artık hep birlikte sorumluluklarımızı hatırlamamız ve acilen milletimizin bizden beklediği projeleri, eserleri yapmamız gerekiyor. Şu anda 81 ilimizde kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz.





312 Bin Sosyal Konutu Süratle Teslim Edeceğiz

Sosyal konut seferberliğimizde bugüne kadar tam 5 milyon vatandaşımızı güvenli, sağlam konutlarda oturmayı hep birlikte başardık. Şu anda 81 ilimizde devam eden 312 bin sosyal konut projemizi de inşallah süratli bir şekilde teslim edeceğiz. Bu yıl Plan Bütçe Komisyonu'nda dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız yine sosyal konut projelerimizi yapacağımızı milletimize müjdelemişti. Şimdi sözümüzü tutmak için sosyal konut uygulamaları genelgemizi 81 ilimizin valiliklerine gönderdik ve kendilerinden sosyal konut yapılabilecek tüm arazileri belirlemelerini ve TOKİ başkanlığımıza göndermelerini istedik. İnşallah geri dönüşleri hızlıca alacak ve milletimizin ev ihtiyacını karşılayacak adımları da kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Bu ülkede tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Asrın ihyasını tamamlayacak, tamamlayıncaya kadar oradan, deprem bölgesinden elimizi çekmeyeceğiz.