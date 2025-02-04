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Banka hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler

Arnavutköy'de banka hesaplarını kullandıkları iki kişiyi, kaçırarak işkence edip feci şekilde dövdükten sonra yol kenarına attılar. Şüphelilerin sanal kumar işi yaptıkları, mağdurların hesaplarını gönderilen paraların tahsilatında kullandıkları iddia edildi. Şüphelilerin bir mağduru kaçırdıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 11:41, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:48
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Arnavutköy'de T.M.K. adlı kişi, iddiaya göre daha önceden banka hesap bilgilerini verdiği bir kişi tarafından bir yere çağrıldı ve burada 3 kişi tarafından darbedildi. T.M.K., şüphelilerin, kendisini zorla lüks bir otomobile bindirdiklerini ve ölümle tehdit ettiklerini söyleyerek 25 Aralık 2024 tarihinde polise başvurdu. Emniyette ifade veren T.M.K., şüphelilerin kendisine 'Banka hesabında 300 bin liranın eksik olduğunu bu parayı bulman gerekiyor" dediğini ve araçtan aşağı attıklarını anlattı.

NAYLON POŞET YAKIP ÜZERİNE DAMLATARAK İŞKENCE YAPMIŞLAR

Başka bir olayda ise Arnavutköy'de 31 Aralık'ta perişan bir halde polise başvuran mağdur İ.B. banka hesabını kullanan kişilerin kendisini zorla kaçırarak ormanlık alana götürdüklerini, naylon yakarak vücuduna damlatıp işkence yaptıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur İ.B. yediği dayaktan bayıldığını uyandığında güçlükle ormanlık alandan çıkarak yardım istediğini anlattı.

MAĞDURU KAÇIRDIKLARI ANLAR KAMERADA

Gasp Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili başlattıkları çalışmada her iki olayında aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin İ.B.'yi kaçırdığı anların da güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Gasp Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul ve Samsun'da 4 farklı adrese operasyon yaptı. Baskınlarda, T.B. (23), A.B. (22), K.Y. (35), İ.A. (29) İstanbul'da, T.B. (26) ise Samsun'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir bilgisayar, 3 cep telefonu ve farklı kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete getirilerek sorgulanan şüphelilerin Sanal Kumar işi yaptıkları mağdurların banka hesaplarını bu nedenle kullandıkları iddia edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden T.B., A.B., K.Y., T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan A.B. (18) adlı şüphelinin ise daha önceden bir kurşunlama olayına karıştığı için yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

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