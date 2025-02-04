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5G ihalesi 2025'in ilk yarısında yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini bu yılın ilk yarısında yapmayı planladıklarını belirterek, 2026 yılında ilk sinyali alıp 5G'yi yaygınlaştırmış olacaklarını kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 12:29, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:30
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5G ihalesi 2025'in ilk yarısında yapılacak

5G ihalesini bu yılın ilk yarısında yapmayı planladıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihale sürecinin başlatıldığını, sadece tarihlerin açıklanmasının kaldığını söyledi.

Sektörle yoğun şekilde görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, "3 GSM operatörü ve ekipman tedariki yapacak firmalarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sene ihalesini yaparak 2026 yılında ilk sinyali alıp 5G'yi yaygınlaştırmış olacağız. Buradaki süreçte mümkün olduğu kadar yerli ve milli donanımların sürece dahil olmasını istiyoruz. İhalemizde de buna öncelik ve zorunluluk getirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 2025'in ilk yarısında ihaleyi yapmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ihaleye 3 operatörün gireceğini anımsatarak, yarışıp gerekli şartları sağlayanın en fazla hakkı kazanacağını dile getirdi.

Fiberde İmtiyaz Sözleşmesi 2026'da bitecek

Fiber altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi'nin 2026'da biteceğine işaret eden Uraloğlu, "Onun ihale süreci ayrıca devam edecek, orada ayrıca bir ihale yapacağız. Şu anda fiber altyapının yüzde 80-90'a yakını bir operatörün elinde. Oradaki süreci, rekabet şartlarını, ihale sürecinde görmüş ve tespit etmiş olacağız." dedi.

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