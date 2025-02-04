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Samsun'da okulda yangın paniği! Eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ortaokulda çıkan yangın nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Okulun içine dağılan dumanın çıkması için havalandırma çalışması yapıldığı bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 12:31, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:33
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Samsun'da okulda yangın paniği! Eğitime 1 gün ara verildi

Yangın, dün akşam saatlerinde Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Ortaokulu'nda çıktı. Okulun giriş kapısının yanında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın panik oluşturdu.

Çıkan yangında elektrik kabloların alev alması ve patlaması sebebiyle ortaya havai fişeği andıran görüntüler çıktı. Yangının yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yapılan müdahale ardından söndürüldü.

YANGINDAN ETKİLENEN OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sınıfların dumandan etkilenmesi üzerine okulda eğitime 1 gün ara verildi. Yangının çıktığı okul gündüz vakti görüntülendi. Tüm pencereleri açık olan okulda havalandırma yapılıyor.

'ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR''

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "19 Mayıs Ortaokulumuzda 21.30 saatlerinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmıştır. Yangın sonucunda okulun giriş katında sınırlı hasar meydana gelmiş, sınıflar ise yangından dolayı dumandan etkilenmiştir. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla okulumuzda 4 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir." denildi

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