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ABD'de LGBT propagandasına resmen son verildi

Beyaz Saray, yalnızca "biyolojik cinsiyetin" esas alınacağını ve devlet politikalarının bu temele dayanacağını açıklayarak kültürel dönüşüm başlattı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 12:53, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:54
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ABD'de LGBT propagandasına resmen son verildi

Federal hükümetin web sitelerinden LGBTQ+ ile ilgili içerikler kaldırılırken, toplumsal cinsiyet ideolojisini teşvik eden tüm kaynaklar siliniyor.

Beyaz Saray, artık resmi belgelerde ve politikalarında yalnızca biyolojik cinsiyeti temel alacağını net bir dille açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, LGBTQI+ bireylere yönelik kaynakları sessiz sedasız güncelleyerek yalnızca "LGB bireyler" ifadesine yer verdi. Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çalışma Bakanlığı, trans bireylere yönelik içerikleri tamamen ortadan kaldırdı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise LGBT gençlerin sağlık davranışlarını içeren federal araştırmaların yayınlandığı sayfaları kapattı.

SADECE BİYOLOJİK GERÇEK

Trump'ın direktifleri doğrultusunda, hükümetin hiçbir kurumunun LGBT ideolojisini desteklemesine izin verilmeyeceği belirtildi. Beyaz Saray, kamu kaynaklarının propaganda aracı olarak kullanılmasının önüne geçildiğini vurgularken, Amerika'nın "biyolojik gerçekliği inkar eden ideolojilere boyun eğmeyeceğini" ilan etti.

Trump'ın politikaları, geleneksel aile değerlerini savunan kesimler tarafından büyük bir zafer olarak görülürken, LGBT aktivistleri bu adımı "sansür" olarak nitelendirdi. Ancak Beyaz Saray, Amerikalıların çoğunluğunun "gerçeklerin yanında" olduğunu vurgulayarak, bu değişikliklerin kalıcı olacağını ifade etti.

Washington'daki gelişmeler, Trump'ın 2025 yılına sert bir başlangıç yaptığını gösterirken, ABD'de kültürel savaşın fitilini yeniden ateşledi.

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