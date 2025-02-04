Darphaneden 'UTTS çiplerinin maliyeti 5 TL' iddialarına açıklama
Darphaneden 'UTTS çiplerinin maliyeti 5 TL' iddialarına açıklama
Konut kredilerinde kampanya olacak mı?
Konut kredilerinde kampanya olacak mı?
Fidan: Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir
Fidan: Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir
Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz
Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz
DEM Partili Bakırhan: İmralı tarihi bir çağrı yapacak, destekliyoruz
DEM Partili Bakırhan: İmralı tarihi bir çağrı yapacak, destekliyoruz
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından terör örgütlerine ağır darbe
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından terör örgütlerine ağır darbe
Bakan Şimşek: Sosyal konut arzına büyük yatırımlar yapıyoruz
Bakan Şimşek: Sosyal konut arzına büyük yatırımlar yapıyoruz
29 ilde FETÖ operasyonları: 93 gözaltı
29 ilde FETÖ operasyonları: 93 gözaltı
Sosyal medyaya yaş sınırlaması: İki ayrı yaş için uygulanacak
Sosyal medyaya yaş sınırlaması: İki ayrı yaş için uygulanacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Altun: Deprem bölgesine 2,6 trilyon liranın üzerinde yatırım yapıldı
Altun: Deprem bölgesine 2,6 trilyon liranın üzerinde yatırım yapıldı
Bakan Kurum: Milletimizin ev ihtiyacı karşılanacak
Bakan Kurum: Milletimizin ev ihtiyacı karşılanacak
İstanbul'da simit fiyatlarına zam yapan işletmelere ceza
İstanbul'da simit fiyatlarına zam yapan işletmelere ceza
LPG'ye zam geliyor! Tabela bu gece değişecek
LPG'ye zam geliyor! Tabela bu gece değişecek
Enflasyonda 'sağlık' etkisi şubatta da görülecek
Enflasyonda 'sağlık' etkisi şubatta da görülecek
Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklayın
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklayın
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sosyal medyaya yaş sınırlaması: İki ayrı yaş için uygulanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesinde "yaş sınırı" noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubundaki çocuklar için ayrı olmak üzere, 2 farklı kademede çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 13:04, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:05
Yazdır
Sosyal medyaya yaş sınırlaması: İki ayrı yaş için uygulanacak

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanı'mızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak" dedi.

Bakan Göktaş, gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLECEK

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz.

İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."

EBEVEYNLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Bakan Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının da altını çizdi. Göktaş, "Artık anne babalar 'dijital ebeveynlik' olarak adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma kapasitesine sahip olmak zorundalar. Biz de bu konuda onlara destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini belirterek, "Daha önce hassasiyetlerimizi dile getirmiştik, yeniden bu konu başlıklarında değerlendirmelerimizi ileteceğiz. Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber