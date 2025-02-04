İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından terör örgütlerine ağır darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde önemli operasyonlara imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli Operasyonlar

Ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunu ayırdı. Can Tuncay'ın Başsavcı vekilliğini yaptığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör, Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile birlikte terör örgütlerine yönelik birçok operasyon gerçekleştirdi.

(İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın GÜRLEK)

202 Şüpheli İtirafçı Oldu





Son 4 ay içerisinde başta PKK, DHKP-C, MLK-P, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 1024 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 422'si tutuklanırken, 230 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zanlıların 202'si ise itirafçı oldu.



