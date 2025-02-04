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Kartal Belediyesi'nden soruşturma açıklaması

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianamede hazırlandı. Kartal Belediyesi, bazı belediye taşınmazlarının kiralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, bilirkişi inceleme talebine rağmen iddianamenin Mülkiye Müfettişi raporu doğrultusunda hazırlandığı belirtilerek, yasal sürecin takip edildiği vurgulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 19:34, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 19:34
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Kartal Belediyesi'nden soruşturma açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, belediyeye ait 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verilerek şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı'nca yapılan teftişe de yer verildi. İddianamede, Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak davranıldığı belirtildi.

44 adet ihalenin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, yüklenicilere rekabetsiz bir ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı ve idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği anlatılarak şüpheliler yönünden kamu davası açılması gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşacak delil elde edildiği yer verildi.

'REKABETTEN UZAK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ'

İddianamede, bahsi geçen eylemler ile alakalı savunmaları alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmeyerek haklarında takipsizlik kararı verilmesini talep ettiler fakat mevcut deliller ile çelişen ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalara itibar edilmediği bildirildi. Belediye Başkanı olan şüpheli Gökhan Yükselin, birçok ihale onay belgesini 'ita amiri' sıfatıyla uygun bularak onayladığı ve bu suretle hukuka aykırı olarak pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği iddianamede yer verildi. İhalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak ortamda gerçekleştiği belirtildi.

CEZA İSTEMLERİ

Şüpheli Gökhan Yüksel'inde aralarında bulunduğu 19 şüphelinin 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 2 şüpheli için ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi

BELEDİYEDEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Belediyeden yapılan açıklamada, "2021 yılında Mülkiye Müfettişi tarafından belediyemizde gerçekleştirilen genel teftiş neticesinde; 2886 sayılı Kanun'un 51/g maddesi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında taksi durağı, baz istasyonu ve belediye içerisindeki çay ocağı gibi bir takım belediye taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin tarafımızdan savunma istenilmiştir. Bu talebe istinaden savunmalarımız Mülkiye Müfettişi'ne sunulmuştur. Devam eden süreçte, İçişleri Bakanlığı'nca konu ile ilgili soruşturma izni verilmiş olup 2023 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında savunmalarımız Savcılığa sunulmuştur. Konu ile ilgili bilirkişi incelemesi ve keşif yapılması talebimiz olmasına rağmen, Savcılık tarafından yaklaşık iki senedir ek inceleme yapılmaksızın ve başkaca delil toplanmaksızın Mülkiye Müfettişi'nin hazırlamış olduğu rapor, birebir iddianame olarak düzenlenmiştir. Konu ile ilgili yasal süreçleri takip etmekteyiz" denildi.

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