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2024-İcra Yeniden Değerlendirme sonuçları açıklandı

7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nın yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 14:22, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:23
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2024-İcra Yeniden Değerlendirme sonuçları açıklandı

İcra Yeniden Değerlendirme sonuçlarına yönelik ÖSYM'den duyuru geldi. Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından ulaşabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nın (2024-İcra) Temel Soru Kitapçığı'nda Alan Bilgisi Testi kısmında yer alan 26 numaralı soru, yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemi yeniden yapılmıştır.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 4 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.

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