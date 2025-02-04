2024-İcra Yeniden Değerlendirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 4 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nın (2024-İcra) Temel Soru Kitapçığı'nda Alan Bilgisi Testi kısmında yer alan 26 numaralı soru, yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemi yeniden yapılmıştır.

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