AJet'ten 3 gün sürecek sefer iptali açıklaması

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, iptallerin 5-7 Şubat tarihleri arasında olacağı kaydedilirken şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir"