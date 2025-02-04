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TL'nin reel değeri son 5 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi ocak verisini açıkladı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 15:27, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:22
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TL'nin reel değeri son 5 yılın zirvesinde

Türk Lirası'nın reel döviz kuru endeksi, ocak ayında üst üste beşinci kez artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında yüzde 4,1 artışla 75,44 puana yükseldi. Böylece endeks, Mart 2020'de görülen 75,60 seviyesinden sonra en yüksek değerine ulaşmış oldu.

Aralık ayına ait TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, önceki açıklamada 67,12 puan olarak belirlenmiş ancak daha sonra 72,47 puana revize edilmişti.

ÜFE bazlı endeks de artışta

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise Ocak ayında yüzde 2,4 artarak 99,03 puana çıktı. Aralık ayında 96,65 olarak açıklanan endeks, 96,73 puana revize edilmişti.

Alt endekslerde de yükseliş gözlendi

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeks: 63,28'den 65,58 puana yükseldi.

Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeks: 77,58'den 81,15 puana çıktı.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan bir sepete göre Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değerini gösteriyor.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Reel efektif döviz kuru, TL'nin satın alma gücünde olan değişimleri ifade ediyor. Reel efektif kurundaki artış TL'nin değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Kurdaki düşüşse yabancı mallar cinsinden fiyatın azaldığına işaret ediyor.

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