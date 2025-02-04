Öğretim üyesi atamasında deneme dersi yapılabilir mi?
Üniversitelerin öğretim üyesi alımlarında yaptığı deneme dersinin çerçevesi iyi çizilmeli!
Bilindiği üzere, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi kadrolarına
atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen
ikincil mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
İlgili Kanunda, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi atamalarında genel
şartlara ilave olarak üniversitelerin belirleyeceği ek koşulların Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda, bazı üniversitelerimiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylara
"deneme dersi" adı altında bir sınav yapmaktadır.
Bu sınavlarda aday, alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme, derse
ilgi ve dikkati çekebilme, zamanı verimli kullanabilme gibi hususlar başta olmak
üzere birçok farklı koşula uygunluğu bakımından üniversite tarafından belirlenen
bir komisyon marifetiyle değerlendirilmektedir.
Deneme dersi uygulamasını yapan bazı üniversitelerimiz bu sürecin süresini,
yapılma şeklini, kimlerin değerlendireceğini açık bir şekilde atama ölçütlerine
yazarken, bazıları ise bu konuda belirsiz bir yöntem izlemektedir.
Haliyle, başarısızlık halinde yargıya yansıyan durumlarda adayın hangi gerekçeden
dolayı elendiği, sözlü olarak yürütülen bu sürecin hangi şekillerde güvence
altına alındığı ya da komisyonun objektif değerlendirme ölçütlerinin alt yapısı
sorgulanmaktadır.
Söz konusu hususlarda eksiklik bulunması halinde idari yargı deneme dersine
yönelik yapılan işlemi iptal etmekte veya yürütmesini durdurmaktadır. Bu durum,
süregelen atama işlemlerini etkilemekte, adayların mağduriyetine sebep olmaktadır.
Özellikle, deneme dersi yapma isteği bulunan üniversitelerin bu durumu atama
ölçütlerinde düzenlemeleri, deneme dersinin usulü, yöntemi ve denetlenebilir
koşullarını sağlamaları büyük önem arz etmektedir.
Aksi takdirde, öğretim üyesi alımlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyecek ve yargı süreçlerinin yaşanmasına sebebiyet verecektir.