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İş arayanlar 'Gassal'dan etkilendi: İŞKUR'a başvurular arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisinin İŞKUR'a yapılan başvuruları artırdığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 16:58, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:00
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İş arayanlar 'Gassal'dan etkilendi: İŞKUR'a başvurular arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, TRT'nin dijital platformu tabii'nin önemli yapımlara imza attığını belirterek özellikle "Gassal" dizisinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İŞKUR'a Başvurular Arttı!

Bakan Işıkhan, Gassal dizisinin yayınlanmasının ardından İŞKUR'a başvurularda artış yaşandığını açıkladı.

Özellikle gençler arasında gassal olmak isteyenlerin sayısında artış gözlemlendiğini belirten Işıkhan, bu durumun sevindirici olduğunu ifade etti.

Dizinin kurgusu, çekimleri ve müzikleriyle büyük ilgi topladığını vurgulayan Bakan, yapım ekibine teşekkür etti.

TRT'ye Teşekkür

TRT'nin dijital platformu tabii'nin başarılı yapımlara imza attığını belirten Işıkhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve ekibine teşekkür etti.

Yarıyıl tatilinde eşiyle birlikte diziyi izlediğini belirten Bakan Işıkhan, dizinin kendilerini farklı bir dünyaya taşıdığını söyledi.

TRT'nin Etkisi Büyük

TRT'nin her zaman öncü bir rol üstlendiğini belirten Işıkhan, medya sektöründeki etkisinin büyük olduğunu ve başarılı yapımlarla topluma katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, TRT'nin kamu yararına sunduğu projelerin önemini vurgulayarak, Gassal dizisinin toplum üzerindeki olumlu etkisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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