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Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakereler başladı

Hamas Sözcüsü Abdul Latif Al-Qanou, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 17:54, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:56
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Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakereler başladı

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair görüşmeler başladı. Hamas Sözcüsü Abdul Latif Al-Qanou, "Temasların ve müzakerelerin ikinci aşaması başladı" ifadelerini kullanarak, görüşmelerin enkaza dönen Gazze'de barınma, yardım ve yeniden inşa konularına odaklandığını belirtti. İsrail'i ateşkes anlaşmasındaki insani yardım protokolünün uygulanmasını engellemekle suçlayan Al-Qanou, barınma ve yardımın ertelenemeyecek acil insani meseleler olduğunu vurguladı.

İkinci aşamaya dair müzakerelerin ateşkesin dün başlaması beklenirken, İsrail, müzakere heyetinin ikinci aşamaya yönelik görüşmeler için önümüzdeki günlerde Katar'ın başkenti Doha'ya gitmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 4 grup halinde toplam 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir ile 583 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.

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