Rahatsızlanan çocuk halk otobüsünün açık kapısından yola düştü

Karadeniz Ereğli ilçesinde 23 Aralık 2024'te T.Y'nin kullandığı 67 M 8509 plakalı halk otobüsüne binen Osman Talha Taşkın (14), Müftü Mahallesi Meydanbaşı mevkisinde araçta baygınlık geçirdi.

Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, otobüsün ön tarafına yaslanan çocuğun durumunu anlamak isteyen sürücünün aracı durdurduktan sonra ön kapıyı açması üzerine Taşkın yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Taşkın, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun çekilen tomografisinde göz bölgesinde cilt altı kanama, dokularda ödem, kafatasında ise iki noktada kırık tespit edildi.

Tedavisini ardından taburcu edilen çocuğun babası Hüseyin Taşkın sürücüden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

- "Tedavi süreci sürüyor"

Baba Hüseyin Taşkın, gazetecilere, oğlunun otobüste baygınlık geçirdiğini, sürücünün kapıyı açması sonucu çocuğun düştüğünü söyledi.

Çocuğun kafasında kırık olduğunu aktaran Taşkın, "Kafasında ödem oluşmuş, önlü arkalı kanama var. Kanama daha fazlaydı, Allah'a şükür azaldı. Yavaş yavaş düzelecek, zamanla iyi olacak inşallah." dedi.

Taşkın, gereken yerlere şikayette bulunduklarını dile getirerek, "Çocuk şu an evde, istirahatte. Takip edilmesi gerekiyor. Tedavi süreci sürüyor. Her hafta hastaneye gidiyor." diye konuştu.