Cemal Enginyurt'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit'ten soruşturma
CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 18:22, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'un, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere ilişkin harekete geçti.
Başsavcılık, Enginyurt hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.