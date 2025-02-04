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Yaşlı çiftin sokağa atıldığı iddialarına Kaymakamlıktan açıklama

Kepez Kaymakamlığı çeşitli basın yayın kuruluşları ve dijital medyada yer alan, yaşlı bir çiftin evlerinden sokağa atıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 19:05, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 19:08
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Yaşlı çiftin sokağa atıldığı iddialarına Kaymakamlıktan açıklama

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Çelik ve eşinin Gaziler Mahallesi'nde ikamet ettiği ve bu alanın S.S. Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adına kayıtlı olduğu bildirildi.

21.09.2022'de kooperatif yetkililerince yıkım yapılacağının taraflara bildirildiği belirtilen açıklamada, "Ancak taraflar yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Mahkemece taraflar uzlaşmaya yönlendirilmiş, Kooperatif Başkanından alınan bilgiye göre kooperatif tarafından 2 yıl kira veya 500 bin lira nakit para teklif edilmiş, Mehmet Çelik kabul etmemiştir. Bir daire teklif edilmiş Mehmet Çelik tarafından yine kabul edilmemiş ve uzlaşma gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada mahkemede görülen davanın sonuçlandığı, Antalya Genel İcra Dairesinin 2024/120937 esas sayılı kararı gereğince 30 Ocak saat 15.00 sıralarında bahse konu yapıda ikamet eden Çelik'in tahliye edildiği vurgulandı.

Şahsın aynı mahallede 3 oğlunun ikamet ettiğine dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İkisi sera işleriyle, biri demir işleriyle uğraşmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı personelimiz aileyi ziyaret etmiş, ücretsiz otelde ve kamu misafirhanelerinde kalma tekliflerini aile reddetmiştir. Şahıslar mahkeme kararına rağmen esas olarak daha önce hazine arazisi üzerine yapılan evlerini ve arsasını geri alabilmek düşüncesiyle bölgeyi terk etmemektedirler."

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