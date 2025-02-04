Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin Milli Eğitim Akdemisi'nin 1 Eylül 2025 tarihine kadar kurumsallaşmayı tamamlamış ve faaliyete geçmiş olacağını söyledi.

Tekin, "Fiziki anlamda baktığımızda da biz şu anda bakanlığımıza bağlı hizmet içi eğitim merkezlerimizi Akdemiye dönüştürme sürecini başlattık. Kamu kurum ve kurumlarımıza ait aradığımız fiziki özellikleri taşıyan yapıları Milli Eğitim Akademisine dönüştürmeyi planlıyoruz. Başlangıçta 30 ilde kurmayı planlamıştık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Dünyada ortalama 550 saat bir öğretmen mesleğe başlamadan eğitim alıyor. Bizde üniversitelerde 90 saat. Bizim çok farklı kategoride okullarımız var. Bunların tamamını kapsayabilecek bir uygulama eğitimi alsınlar istiyoruz. Eğitim yaklaşık 14 ay olarak planlandı. Bu 14 ayın tamamını öğretmen arkadaşlarımız uygulamalı geçirecek.

Öğretmen adaylarımızı KPSS değil Akademiye Giriş Sınavı ile alacağız. Sınavı ÖSYM ile organize ettik. İlk sınav 13 Temmuz'da olacak.

Bizim ihtiyaç duyduğumuz öğretmen sayısı baz alınarak akademiye öğretmen adayı alacağız. Asgari ücretin biraz üzerinde bir ücretle aday olarak alacağız. Bu eğitimlerinin lisans mezuniyetlerine göre bir kısmını teorik olarak alacaklar.

Sonucunda bir sınava girecekler ve uygulama eğitimine geçecekler. Burada okullarımıza göndereceğiz. Deneyimli öğretmenlerin yanında 4 hafta derse girecekler. Deneyimli öğretmen bu sürecin ardından bir değerlendirme yapacak.

Şu anda KPSS'de olduğu gibi adaylar istediği kadar sınavlara girebilecek. Akademide başarılı olanların tümü atanacak.

MÜLAKAT TEPKİLERİNE YANIT

Mülakata girecek öğretmen adayı arkadaşımızın, sınavını yapacak komisyon üyesi arkadaşlarımızın gerçek ismi hiç bir yerde açıklanmadı. Mülakata girecek üç kişinin her birinin kodlaması 11 haneli. Mülakata girdiğinde kendisini mülakata alacak kişilerin kim olduğunu bilmediği için bir torpil ya da benzeri sürece dahil olmayacak.

Adaya da bir kod numarası verdik. Mülakat komisyonu adayın ismini, memleketini ya da hiçbir bilgisini bilmiyor. Aday salona girdiği an kendisinden bir soru seçmesini istiyoruz. Adaya kendisini mülakata davet eden resmi yazıda hangi sınıf düzeyinde bir soruyla karşılaşacağını söylüyoruz. Aday cevaplarını veriyor, tutanakla bana şu soru soruldu şu cevabı verdim diye yazıyor. Son olarak bir güvenlik kamerası kaydı var.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ

Bir hizmet satın alıyorsunuz ve kalitesine göre fiyat ödüyorsunuz. 12 bin tane okulumuz var. 'Üniversite fiyatına lise veya anaokulu' denebilecek okul sayısı 22 tane.

O okulların ilave sundukları farklı hizmetler var. Ben hem bu hizmetleri satın alacağım hem daha düşük ücret ödeyeceğim. Bizim zaten bunu denetleme yetkimiz yasal olarak yok.

Siz bir kere hizmeti satın aldınız. Hizmeti veren kişinin her yıl hizmet devam ettiği sürece ne kadar artış yapabileceğini biz düzenliyoruz. Onu da enflasyon artı yüzde 5 diye tanımladık.

İlave olarak farklı isimlerle ücretler alındı gibi şikayetler geldi. Bu yıl bunlar eğitimin doğal parçası olarak kabul edilen şeyler ve bunlar ilave ücret alınamaz dedik. 12 bin okulun içinde yanlış uygulama yapanlar vardır. Varsa onu bize bildirin cezai yaptırımlarımız ağır. 750'nin üzerinde okul denetim altında ve bunlara para cezaları uygulanmış durumda.