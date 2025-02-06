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İstanbul'da bugün ve yarın hangi uçuşlar iptal edildi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İç hatlar ve dış hatlarda uçak bileti alanlar, bugün ve yarın için seferlerin iptal edilip edilmediği konusunda bilgi almak istiyor. Yeni açıklamaların gelmesiyle seferlerin akıbeti belli oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 09:24, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:26
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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda seyrelme gerçekleşti.

Yapılan açıklamada, " Meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadeleri yer aldı.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'daki hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemler alındığını duyurdu.

Toplantıda alınan karara göre, İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın, dün için yüzde 5'e kadar (yaklaşık 50 sefer), bugün için ise ise yüzde 10'a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise dün yüzde 10 sefer iptalinin yeterli olduğu, bugün için ise yüzde 10 iptal oranına ilave olarak yüzde 20 sefer iptali daha yapılmasına, Cuma günü için ise yüzde 10 sefer iptali yapılacak.

Ajet'in dün 21, bugün 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edilirken, Pegasus'un ise dün 43, bugün 123 ve Cuma günü 44 seferi iptal edildi.

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