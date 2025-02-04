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Ahmed Şara: Türk halkının tarihi duruşunu asla unutmayacağız

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye halkının, Türk devleti ve halkının tarihi duruşunu asla unutmayacağını belirterek, "(Türkiye-Suriye) Bu ilişkileri her alanda derin stratejik ortaklığa dönüştürme kararlılığımızı yineliyoruz. Bu doğrultuda, insani, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki ortak işbirliğimizi başlatmış bulunmaktayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 22:15, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 22:18
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Ahmed Şara: Türk halkının tarihi duruşunu asla unutmayacağız

Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetinden ve Türk halkına gösterdiği sıcak misafirperverlikten dolayı çok teşekkür eden Şara, "Suriye halkı, Türk devleti ve halkının milyonlarca mülteciye kapılarını açarak gösterdiği tarihi duruşu asla unutmayacak. Bu dayanışma, son yıllarda kurtuluş mücadelelerinde Suriyeli ve Türk kanının birbirine karışmasıyla zirveye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Şara, bugün de Türkiye'nin, Suriye'nin mevcut yönetiminin siyasi ve ekonomik başarısını sağlama konusundaki çabalarının, ülkelerinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca süregelen güçlü bağlara sahip olduğuna dikkati çeken Şara, Türk yönetimi ve halkının karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

- "Türkiye ile her alanda derin stratejik ortaklık"

Şara, bugün, iki halk arasında köklü ve güçlü ilişkiler bulunduğunu ve bu bağların nesiller boyu süreceğine inandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, bu ilişkileri her alanda derin stratejik ortaklığa dönüştürme kararlılığımızı yineliyoruz. Bu doğrultuda, insani, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki ortak işbirliğimizi başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca, bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için ortak bir strateji oluşturmak başta olmak üzere, diğer büyük stratejik dosyalar üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bu çabalar, Suriye ve Türkiye için sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır. Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusunda toprak bütünlüğünü engelleyen tehditleri ele aldık. İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeden çekilmesi ve 1974'teki anlaşmanın hayata geçmesi için uluslararası baskının önemini ele aldık."

Şara, aynı zamanda, ekonomiyi desteklemek ve daha iyi bir kalkınma geleceği inşa etmek amacıyla özellikle altyapı yenilenmesi alanında, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ortaklıklarını güçlendireceklerini söyledi.

Nazik davet ve görüşmeler sırasında hissettikleri olumlu atmosfer için teşekkür eden Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgenin tamamında güvenlik ve istikrarı sağlamak adına geçiş sürecinin başarısı için gösterdiği çabasını ve işbirliği konusundaki hassasiyetini takdir ettiğini dile getirdi.

Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, en kısa sürede Suriye'ye ziyarette bulunması için davet etmekten onur duyduğunu belirtti.

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