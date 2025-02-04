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'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipini araçlara takacaklar" şeklindeki iddianın doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 23:09, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:11
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'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi çipinin araçlara takılacağı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

UTTS için İsrail ve Kanada menşeili ekipmanların kullanılmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistem ekipmanlarının temini konusunda İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmayla anlaşmaya varmıştır. UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetleri yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir. UTTS'de kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, yazılım geliştirmeleri Türk mühendisler tarafından yapılmaktadır."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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