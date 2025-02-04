ABD 'İran'a maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçiriyor
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 23:35, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:31
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.
Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.
İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.