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5 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

5 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 00:01, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 00:47
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5 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Diplomat Akademi Kampı Açılış Dersi'ni verecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deprem Şehitliği'ni, Belediye, Valilik ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu ve Çok Amaçlı Salonların Temel Atma Töreni'ne katılacak, deprem şehitleri anısına fidan dikim etkinliğine iştirak edip, konteyner kentlere ziyarette bulunacak.

(Adıyaman/09.30-18.00)

3- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İFCO Hazır Giyim Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Ankara'da düzenlenen Diplomat Akademi Kampı Açılış Dersi Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarına devam edilecek. İskenderunspor-Trabzonspor, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe-Erzurumspor FK müsabakaları oynanacak.

(İskenderun/13.00/Muğla/15.30/Rize/18.00/İstanbul/20.30)

3- BKT Avrupa Kupası'nın 18. ve son haftasında; Beşiktaş Fibabanka, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını ağırlayacak, Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla Bulgaristan'ın Samokov kentinde, Bahçeşehir Koleji ise İspanya'nın Joventut Badalona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Samokov/21.30/Badalona/22.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta maçında iki Türk ekibi Manisa Basket ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.00)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu altıncı ve son maçında TOFAŞ, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Zaragoza/22.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) ilk maçında Türk Hava Yolları, Polonya'nın BKS Bostik takımına konuk olacak.

(Bielsko-Biala/20.00)

7- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Chieri'76 ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

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