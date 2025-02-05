HSK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının. Hakimler ve Savcılar Kurulunca 30.01.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

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