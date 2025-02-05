HSK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 01:02, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 01:06
ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının. Hakimler ve Savcılar Kurulunca 30.01.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.