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Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!

Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliğini değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İzmir'de fay hatları üzerinde olan binalar var! İzmir Yarımadası'nın kendisi hiçbir kentte olmayacak kadar faylarla kesili. Bu faylar da canlı ve aktif faylar. İzmir'de 7 civarında ya da 7'den büyük minimum 15 deprem olabilir" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 07:21, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 07:28
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Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!

Santorini başta olmak üzere günlerdir deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi korku ve paniğe sebep oluyor. Adada toprak kaymaları meydana gelmeye başlarken yetkililerin sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamasına rağmen şiddetli bir deprem olacağı endişesiyle bölge sakinleri evlerini terk etti.

Ege'deki bu 'fırtına' gözleri deprem tehdidinin olduğu İzmir'e çevirdi. Kent için korkutan yorum ünlü yer bilimci Prof. Naci Görür'den geldi. İzmir'in çok sayıda deprem üreten kaynaklara sahip olduğunu söyleyen Görür "Ege'de olan depremlerin tümü İzmir'i etkiler, özellikle Kıbrıs Helen yayında olan yani Doğu Akdeniz'de olan depremler İzmir'i etkiler, Manisa'da olan depremler İzmir'i etkiler, Gediz grabeni İzmir'i etkiler, Balıkesir'de olan İzmir'i etkiler" deyip kentin depreme yaşama ihtimalinin çok fazla olduğunu kaydetti.

İzmir'de son depremin tarihinin bilinmediği için gelecek depremlerin tarihlerinin kestirilemediğini kaydeden Görür "İzmir'de fay hatları üzerinde olan binalar var! İzmir Yarımadası'nın kendisi hiçbir kentte olmayacak kadar faylarla kesili. Bu faylar da canlı ve aktif faylar. İzmir'de 7 civarında ya da 7'den büyük minimum 15 deprem olabilir. Ama bunların ne zaman olacağına dair bilgimiz yok bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

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