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Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike

Marmara Denizi'nde balıkçılık bitme noktasına geldi. Balıkçı kooperatifleri "Müsilaj sebebiyle balıkçılık giderleri yüzde 277 arttı, gelirler yüzde 55 azaldı. Tedbir alınmazsa Marmara'da 1,83 milyar liralık balık avcılığı bitecek" diyor...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 07:29, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 07:30
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Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike

Müsilaj, Marmara'da yeniden görülürken, bölge balıkçılığı da risk altına girdi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Başkanı Ramazan Özkaya, müsilajın suyun oksijen seviyesini azaltarak balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşanmaz bir ortam oluşturduğunu belirterek "Müsilajın yeniden görülmesi balıkçılık açısından ciddi bir tehdit. Buna sebep olanlar fabrikalar ve tersaneler; cezayı çeken ve gelir kaybına uğrayanlar ise balıkçılar" dedi. Müsilaj sebebiyle bazı balıkçıların çareyi Karadeniz ve Ege Denizi'ne gitmekte bulduğunu kaydeden Özkaya "Marmara'nın balıkçılık geliri 1,83 milyar lira. Eğer tedbir alınmaz ve müsilaj problemi kalıcı olarak çözülmezse bu gelir büyük oranda ortadan kalkacak" diye konuştu. Özellikle genç balıkçıların sektörden uzaklaştığına vurgu yapan Özkaya "Müsilaj sebebiyle balıkçıların gelirlerinde yüzde 55 azalma yaşanırken, bakım ve onarım masraflarından doğan giderleri ise yüzde 277 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

NAKDİ DESTEK TALEBİ

Nakdi destekleme programlarının başlatılmasını talep eden Özkaya, zarar gören ağlar ve balıkçı gemilerinin tamir ve bakımlarını yapabilmesi için ise ağ ve boya gibi malzeme desteği sağlanmasını istedi. Balıkçıların kredi borçlarının ertelenmesini ve vergi, prim gibi kamuya ödenecek borçların silinmesini veya ertelenmesini talep eden Özkaya "Balıkçılarımızın hazine destekli tarımsal kredilere daha kolay ulaşmasının sağlanması ve müsilaj felaketinden etkilenen balıkçılarımıza 2 yıl ödemesiz kredi imkanı sağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca sektörümüzün tarım sigortaları havuzuna dahil edilmesi ve diğer tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi devlet destekli tarım sigortalarından yararlandırılmasını bekliyoruz. Marmara'daki kirliliğin oluşumunda sorumluluğu olan kurum, kuruluş, sektör ve firmaların tespit edilerek, müsilaj felaketi nedeniyle balıkçılarımızın av kayıplarını tazmin etmelerinin sağlanmasını istiyoruz" dedi. Özkaya, müsilajın yanı sıra iklim değişikliğinin de sektörü olumsuz etkilediğini söyleyerek, şunları kaydetti: Yapılan araştırmalar son zamanlarda hamsinin boyunun küçüldüğünü gösteriyor. Şu anda Türkiye'de 9 santimetre altında hamsi avcılığı yasak ancak bu, sınır komşumuz Gürcistan'da 7 santimetre. Neredeyse her hafta Süveyş Kanalı'ndan Türkiye'ye yeni bir istilacı tür giriş yapıyor.

Kaynak: Cevdet Fırat Aydoğmuş

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