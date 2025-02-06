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Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!

Ege'de son günlerde meydana gelen depremler yürekleri ağza getirmeye devam ediyor. Ege Denizi'ndeki son deprem 21.16'da 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 21:47, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 21:48
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Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!

Ege gece yarısı beşik gibi sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı. Bölgede panik havası sürüyor.

SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.5

Ege Denizi'nde saat 21.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ELAZIĞ DA SALLANDI

Korkutan haberler yurdun dört bir yanından geliyor. Elazığ'da da bir deprem oldu. AFAD, saat 03:43 sularında gerçekleşen Sivrice merkezli depremin büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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