Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. O esnada arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ, 16 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüs şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yolcu da yaralandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.