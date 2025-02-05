Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü Samsun'da kamyonla çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. O esnada arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.
ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ, 16 YOLCU YARALANDI
Kazada otobüs şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yolcu da yaralandı.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.