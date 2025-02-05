İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da kar; diğer dokuz ilçede ise karla karışık yağmur bekleniyor.

İBB HAZIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı 11.916 personel ve 3.375 araçla mücadele edecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 637 müdahale noktasında hazır bekletilirken, tuz depolarında 280 bin ton tuz stoklandı ve ilçelere 19 bin ton tuz desteği sağlandı. Olası trafik kazaları ve yolda kalmalar için 48 çekici ve kurtarıcı araç da hazır bulundurulacak.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları, yoğun kar yağışı süresince ek seferler düzenleyerek ulaşımı destekleyecek. Yetkililer, İstanbul'un kış şartlarına hazır olduğunu belirterek, vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkarken dikkatli olmalarını ve mümkünse toplu taşıma kullanmalarını önerdi.

Ayrıca, yoğun kar yağışı durumunda kritik noktalara mobil büfeler kurulacak. Hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su ikram edilecek.