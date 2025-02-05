AVM'de 3 kilo altın çalan ve 3 gün sonra yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen ve 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat gecesinde merkez Yüreğir ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen şüpheli Felit B'nin (42), havalandırma boşluğunda saklandığını tespit etti.
Merkezin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, çevredeki yollarda önlem aldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin teknik destek verdiği çalışmada polis, havalandırma bölümüne girip arama yaptı.
Ekiplerin alışveriş merkezini ablukaya almasının ardından hareket etmekte zorlanan Felit B, saklandığı havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atlayıp kaçmaya çalışırken Kozan Çarşısı'nda yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık girişiminin detaylarına ulaşıldı
Polis ekiplerinin araştırmasında, 2 Şubat'ta gittiği alışveriş merkezinde yüzünü kapüşon ve maskeyle kapatan Felit B'nin, tadilattaki bir iş yerinin merdivenini kullanıp havalandırma boşluğuna çıktığı belirlendi.
Burada 5 saat bekledikten sonra merkezin kapanmasıyla harekete geçen şüphelinin, girdiği kuyumcudaki altın ve parayı çalmak isterken alarmın devreye girdiği tespit edildi.
Zanlının bunun üzerine yeniden girdiği havalandırma boşluğunda 3 gün saklandığı öğrenildi.
Felit B'nin alışveriş merkezinde dolaşması, iş yerlerine girmesi ve havalandırma boşluğundan atlayıp kaçmaya çalışması güvenlik kameralarınca görüntülendi.