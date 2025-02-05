DEAŞ'e karşı gürz-44 operasyonunda büyük başarı

21 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden 'GÜRZ-44' operasyonlarında; 164 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-44" operasyonlarında; 164 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı. Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Operasyonlar Hakkında Detaylar

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



