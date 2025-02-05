Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki Adıyaman Anka Turizm firmasına ait 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8'i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı yolculardan S.Ç. (74), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.