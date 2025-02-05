Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, 2'si oyuncak 2'si çocuk giyim olmak üzere 4 ürünü daha riskli ve sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmasına da karar verildi.

OK VE BONCUK ATAN TABANCA YASAKLANDI

"Ok Atan Tabanca" olarak piyasaya sürülen oyuncağın "yaralanma" riski bulunması nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini "Ts En 71-1 standardın 4.17 maddesi gereklerini karşıladığından yaralanma riski bulunmaktadır." olarak açıkladı.

"Boncuk atan silah" olarak piyasaya sürülen oyuncakta yasaklandı. Bakanlık oyuncakta yaralanma riski bulunduğunu belirtti.

ÇOCUK ELBİSESİ VE BEBEK ZIBINI DA TOPLATILIYOR

"Le Mabellle" marka çocuk pul payetli kız çocuk elbisesinin de kordonu sorunlu bulundu. "Ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunmaktadır." denilen ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

"Mini Pakel" marka bebek zıbını da yapılan analizlerde "serbest nikel" kısmından kalır not aldığı için yasaklandı.