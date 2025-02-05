Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinde yayımlanmaya başlayan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti.

Listede Dikkat Çeken Eklemeler

Zeytinyağı, peynir, yoğurt gibi çok sayıda ürünün bulunduğu listede en dikkat çeken ekleme, 3 firmanın sucuklarında hile yapması oldu.

Sucuktan 'Tavuk Kellesi' Çıktı

Yapılan güncellemede çok sayıda sucuk üreticisinin ürünlerinde sakatat kullandığı, mekanik ayrılmamış kanatlı etlerinin tespit edildiği ve gıdalarda taşlık bulunduğu aktarıldı. Kasap ve şarküterilerde satışa sunulan ürünlerin bazıları ise internet üzerinden alıcı buluyor.

Bakanlığın Listesine Eklenen Hileli Sucuklar