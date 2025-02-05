Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yeni eklemeler yaptı. Üç firmanın sucuklarında hile tespit edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 09:05, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:09
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinde yayımlanmaya başlayan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti.
Listede Dikkat Çeken Eklemeler
Zeytinyağı, peynir, yoğurt gibi çok sayıda ürünün bulunduğu listede en dikkat çeken ekleme, 3 firmanın sucuklarında hile yapması oldu.
Sucuktan 'Tavuk Kellesi' Çıktı
Yapılan güncellemede çok sayıda sucuk üreticisinin ürünlerinde sakatat kullandığı, mekanik ayrılmamış kanatlı etlerinin tespit edildiği ve gıdalarda taşlık bulunduğu aktarıldı. Kasap ve şarküterilerde satışa sunulan ürünlerin bazıları ise internet üzerinden alıcı buluyor.
Bakanlığın Listesine Eklenen Hileli Sucuklar
- YAKUPAĞA ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM ÜR GIDA PAZ İTH İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen YAKUPAĞA MANGALCIM marka sucuklarda mekanik işlemle ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
- EBRAR ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN YAVUZ tarafından üretilen YAVUZOĞLU marka sucuklarda sakatat (baş eti) tespit edildi.
- TAT ENTEGRE ET ÜRÜNLERİ TARIM GIDA MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen KASAPOĞLU KASAP marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.