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Fırın bacasından sızan gaz 3 kişiyi zehirledi

Sivas'ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı yüzünden 3 kişi zehirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 09:33, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:34
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Fırın bacasından sızan gaz 3 kişiyi zehirledi

Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi.

Fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

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