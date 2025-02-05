Fırın bacasından sızan gaz 3 kişiyi zehirledi

İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi.

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