Fırın bacasından sızan gaz 3 kişiyi zehirledi
Sivas'ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı yüzünden 3 kişi zehirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 09:33, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:34
Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi.
Fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili araştırma başlatıldı.