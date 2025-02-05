Adana merkezli operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı
Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde gerçekleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 09:55, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:56
Adana Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.
Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunun Detayları
- İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
- Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen zanlıları yakalamak için harekete geçti.
- Adana, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon Sonuçları
- 17 şüpheli yakalandı.
- Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi.
- Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.