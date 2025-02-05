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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 18:46, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:06
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 4,48 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

İngiltere'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğini, hafif yavaşladığını ve ülkede düşük büyüme ortamının söz konusu olduğunu dile getiren analistler, bu sebeplerden dolayı BoE'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 puanın destek, 9.800 ve 9.850 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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