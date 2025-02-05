Dolar 35,92 TL'ye geriledi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 35,92 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 17:48, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,9420
|35,9430
|35,9240
|35,9250
|Avro
|37,2070
|37,2080
|37,4350
|37,4360
|Sterlin
|44,7000
|44,7110
|44,9600
|44,9700
|İsviçre frangı
|39,5700
|39,5900
|39,8300
|39,8400
|ANKARA
|ABD doları
|35,9120
|35,9920
|35,8940
|35,9740
|Avro
|37,1670
|37,2470
|37,3950
|37,4750
|Sterlin
|44,6400
|44,8500
|44,9000
|45,1100