Dolar 35,92 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,9420 35,9430 35,9240 35,9250 Avro 37,2070 37,2080 37,4350 37,4360 Sterlin 44,7000 44,7110 44,9600 44,9700 İsviçre frangı 39,5700 39,5900 39,8300 39,8400 ANKARA ABD doları 35,9120 35,9920 35,8940 35,9740 Avro 37,1670 37,2470 37,3950 37,4750 Sterlin 44,6400 44,8500 44,9000 45,1100