Ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 10:33, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:34
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 5 av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 127 tabanca mermisi, 201 uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.