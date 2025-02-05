Altının kilogram fiyatı 3 milyon 315 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek 3 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 yükselişle 3 milyon 315 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 270 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 843 milyon 579 bin 798,65 lira, işlem miktarı ise 2.671,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 8 milyar 873 milyon 806 bin 536,44 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: